Beşiktaş’a Makedon hakem – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    ’a Makedon hakem

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>’a Makedon hakem

    'ın Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de deplasmanda 'in Malmö takımıyla yapacağı maçta hakem düdük çalacak.

    'ın Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında 4 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de deplasmanda 'in Malmö takımıyla yapacağı maçta hakem düdük çalacak. 'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ile Dejan Kostadinov üstlenecek.

    1. 2.10.2018
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