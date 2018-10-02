Adalı resmen ikinci başkan! – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Adalı resmen ikinci başkan!

    Adalı resmen ikinci başkan!

    Beşiktaş’ın yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı, yeni ikinci başkan oldu

    Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda ikinci başkanlığa getirildi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan listeye göre başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda asbaşkanlar ve ile genel sekreter 'in görevleri değişmedi.

    : Başkan
    : İkinci başkan
    : komitesi başkanı
    : Asbaşkan
    : Genel sekreter
    HÜSEYiN YÜCEL: Pazarlama
    : A takımdan sorumlu
    : Altyapı ve scouting
    AHMET CİHAT KUMUŞOĞLU: Basketboldan sorumlu
    ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU: Hukuktan sorumlu
    HÜSEYİN MİCAN: Yuvalarından sorumlu
    : Taraftar ve derneklerden sorumlu
    : Amatör şubelerden sorumlu
    GÖKÇE MERİÇTEN: Tesislerden sorumlu
    CANDAŞ TOLGA IŞIK: İletişimden sorumlu
    MELİH AYDOĞDU: komitesi üyesi

    1. 2.10.2018
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