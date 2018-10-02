Adalı resmen ikinci başkan!
Beşiktaş’ın yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı, yeni ikinci başkan Serdal Adalı oldu
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nda ikinci başkanlığa Serdal Adalı getirildi. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan listeye göre Fikret Orman başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda asbaşkanlar Umut Güner ve Deniz Atalay ile genel sekreter Ahmet Ürkmezgil'in görevleri değişmedi.
FİKRET ORMAN: Başkan
SERDAL ADALI: İkinci başkan
UMUT GÜNER: Transfer komitesi başkanı
DENİZ ATALAY: Asbaşkan
AHMET ÜRKMEZGİL: Genel sekreter
HÜSEYiN YÜCEL: Pazarlama
AHMET KAVALCI: A takımdan sorumlu
METİN ALBAYRAK: Altyapı ve scouting
AHMET CİHAT KUMUŞOĞLU: Basketboldan sorumlu
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU: Hukuktan sorumlu
HÜSEYİN MİCAN: Kartal Yuvalarından sorumlu
HAKAN ÖZKÖSE: Taraftar ve derneklerden sorumlu
ERDAL KARACAN: Amatör şubelerden sorumlu
GÖKÇE MERİÇTEN: Tesislerden sorumlu
CANDAŞ TOLGA IŞIK: İletişimden sorumlu
MELİH AYDOĞDU: Transfer komitesi üyesi
- 2.10.2018
-
Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
-
Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
-
Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
Adalı resmen ikinci başkan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.