Vida: Sen bir numarasın
Bu sezon ilk kez golle tanışan Vagner Love'ın sevincine ilk katılanlardan biri Domagoj Vida olmuştu.
Bu sezon ilk kez golle tanışan Vagner Love'ın sevincine ilk katılanlardan biri Domagoj Vida olmuştu. Hırvat stoperin, gol kutlaması sırasında Brezilyalı oyuncuya "Sen bir numarasın" diyerek moral verdiği belirtildi. Love da maç sonunda destekleri için arkadaşlarına teşekkür etmişti.
- 1.10.2018
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
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