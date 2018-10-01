Vida: Sen bir numarasın – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Vida: Sen bir numarasın

    Vida: Sen bir numarasın

    Bu sezon ilk kez golle tanışan 'ın sevincine ilk katılanlardan biri olmuştu.

    Bu sezon ilk kez golle tanışan 'ın sevincine ilk katılanlardan biri olmuştu. Hırvat stoperin, gol kutlaması sırasında Brezilyalı oyuncuya "Sen bir numarasın" diyerek moral verdiği belirtildi. Love da maç sonunda destekleri için arkadaşlarına teşekkür etmişti.

    1. 1.10.2018
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