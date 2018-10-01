Vida: Sen bir numarasın

Bu sezon ilk kez golle tanışan Vagner Love'ın sevincine ilk katılanlardan biri Domagoj Vida olmuştu. Hırvat stoperin, gol kutlaması sırasında Brezilyalı oyuncuya "Sen bir numarasın" diyerek moral verdiği belirtildi. Love da maç sonunda destekleri için arkadaşlarına teşekkür etmişti.