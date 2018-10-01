Tek başına bir hücum silahı! – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Tek başına bir hücum silahı!

    Tek başına bir hücum silahı!

    sezona muhteşem başladı.

    sezona muhteşem başladı. 35 yaşındaki yıldız oyuncu resmi maçlarda 2 kez fileleri sarsarken 7 defa da asist yaptı. karşısında da 1 gol, 1 asistle tek başına bir hücum silahı olduğunu kanıtladı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü de mücadele sonrasında Q7'nin performansını özel olarak övmüştü.

    1. 1.10.2018
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