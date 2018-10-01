Ricardo Quaresma sezona muhteşem başladı. 35 yaşındaki yıldız oyuncu resmi maçlarda 2 kez fileleri sarsarken 7 defa da asist yaptı. Kayserispor karşısında da 1 gol, 1 asistle tek başına bir hücum silahı olduğunu kanıtladı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş de mücadele sonrasında Q7'nin performansını özel olarak övmüştü.