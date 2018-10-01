Sturridge coşuyor – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    coşuyor

    <a href="/index/sturridge?id=01c5bce1-4353-4caa-ab57-fcd5fbbc6c8c" class="" rel="tag">Sturridge</a> coşuyor

    Güneş'in istediği Sturrigde golleri sıralıyor. maçında harika bir gol atan golcü, formasıyla bu sezon 6. maçında 3. golünü kaydetti.

    Güneş'in istediği Sturrigde golleri sıralıyor. maçında harika bir gol atan golcü, formasıyla bu sezon 6. maçında 3. golünü kaydetti. Sezon başı ile görüşmeler yapılmış, 'da kendisiyle devam edilmeme kararı alınırsa 'a gelmeyi kabul etmişti.

    1. 1.10.2018
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