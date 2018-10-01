Güneş'in istediği Sturrigde golleri sıralıyor. Chelsea maçında harika bir gol atan golcü, Liverpool formasıyla bu sezon 6. maçında 3. golünü kaydetti. Sezon başı Sturridge ile görüşmeler yapılmış, Liverpool'da kendisiyle devam edilmeme kararı alınırsa Beşiktaş'a gelmeyi kabul etmişti.