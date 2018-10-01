Riske edilmeyecek – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Riske edilmeyecek

    Riske edilmeyecek

    'ın oynadığı son 3 resmi maçta sakatlığı nedeniyle takımı yalnız bırakan 'nın gelecek haftaki maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

    'ın oynadığı son 3 resmi maçta sakatlığı nedeniyle takımı yalnız bırakan 'nın gelecek haftaki maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Sambacının hafta içi idmanlara başlasa bile Malmö karşılaşmasında riske edilmeyeceği, durumunu garantiye almak için hafta sonuna kadar dinlendirileceği ifade edildi.

    1. 1.10.2018
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