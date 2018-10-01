Riske edilmeyecek

Kartal'ın oynadığı son 3 resmi maçta sakatlığı nedeniyle takımı yalnız bırakan Adriano Correia'nın gelecek haftaki Konyaspor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Sambacının hafta içi idmanlara başlasa bile Malmö karşılaşmasında riske edilmeyeceği, durumunu garantiye almak için hafta sonuna kadar dinlendirileceği ifade edildi.