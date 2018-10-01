Riske edilmeyecek
Kartal'ın oynadığı son 3 resmi maçta sakatlığı nedeniyle takımı yalnız bırakan Adriano Correia'nın gelecek haftaki Konyaspor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.
Kartal'ın oynadığı son 3 resmi maçta sakatlığı nedeniyle takımı yalnız bırakan Adriano Correia'nın gelecek haftaki Konyaspor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Sambacının hafta içi idmanlara başlasa bile Malmö karşılaşmasında riske edilmeyeceği, durumunu garantiye almak için hafta sonuna kadar dinlendirileceği ifade edildi.
- 1.10.2018
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
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