Muhteşem Atiba – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Muhteşem Atiba

    Muhteşem Atiba

    35’lik futbolcu için ne kadar önemli olduğunu iki maçta hatırlattı. Takım maksimum gücüne yaklaştı.

    'ta teknik direktör , 'in yokluğunda derbisinde orta sahaya gözü kapalı şekilde 'ı sürmüştü. İmzası geciktiği için takımla uzun süre antrenman yapmayan 35 yaşındaki futbolcu 'deki performansıyla profesyonellik dersi vermişti. maçından sonra Vodafone Park'taki mücadelesinde de mükemmel bir futbol sergiledi. 90 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha oyuncusu takımdaki herkesin performansını yukarı çekti. 74 kez topla buluşup yüzde 92 pas isabetiyle oynadı. 10 ikili mücadelenin 9'unu kazandı. 7 sahipsiz top kazandı. 3 top kaptı. Onun varlığı 'ın oyununu pozitif yönde geliştirdi.

    1. 1.10.2018
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