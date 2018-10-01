Malmö'den Beşiktaş'a 'Come to' mesajı!
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    'den 'a ' to' mesajı!

    <a href="/index/malmo?id=146ccf79-c98b-4cdf-940a-de62736e3956" class="" rel="tag">Malmö</a>'den <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a '<a href="/index/come?id=8d839553-fbb3-4012-a637-041762a00aeb" class="" rel="tag">Come</a> to' mesajı!

    Avrupa Ligi'nde evinde 'ı ağırlayacak olan , siyah-beyazlılara mesaj gönderdi.

    , 'ın ' to ' sloganını kendilerine uygulayarak esprili bir paylaşım yaptı.

    Paylaşımda, "Doğru yapıyor muyuz? Perşembe günü görüşürüz" ifadeleri kullanıldı.

    İşte o paylaşım:


    1. 1.10.2018 19:09
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