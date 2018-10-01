Malmö, Beşiktaş'ın 'Come to Beşiktaş' sloganını kendilerine uygulayarak esprili bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Doğru yapıyor muyuz? Perşembe günü görüşürüz" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım:



