Beşiktaş'ın eski futbolcusu Fani Madida, "Türkiye'de ve Beşiktaş'ta oynayabildim diyebilmek harika bir şey." ifadesini kullandı.

Siyah-beyazlı ekipte 1992-1995 yıllarında forma giyen Güney Afrikalı eski futbolcu, Beşiktaş dergisinin ekim sayısına açıklamalarda bulundu.

Sergilediği istikrarlı performansla siyah-beyazlı ekibin unutulmaz Afrikalı futbolcuları arasında yer alan Madida, "Türkiye'de ve Beşiktaş'ta oynayabildim diyebilmek olağanüstü bir şey. Beşiktaş'tan hiç ayrılmak istemedim. Sanki ben ayrılmak istemişim gibi bir hava oluşturmuştu o zaman medya. Babam hastaydı ve Türkiye'de gördüğüm yenilikleri bir an önce ırkçı hükümetinden kurtulan Güney Afrika'ya getirmek istedim. Bu doğru, ama ayrılmamın sebebi değildi. Teknik direktörlerin anlaştığı menajerler vardır ve sadece onların futbolcuları ile çalışırlar. Ben yanlış zamanda yanlış menajerin oyuncusuydum." şeklinde görüş belirtti.

Beşiktaş'ın Vodafone Park'tan önce iç saha maçlarını oynadığı İnönü Stadı'nın atmosferini değerlendiren 51 yaşındaki Madida, şunları ifade etti:

"İnönü'de oynayan futbolcuların duygularını anlatmak için kelime üretilmedi. Zaten anlatılmaması daha iyi, yaşayanlar bilsin. Ancak şunu söyleyebilirim, orada koşarken ayaklarımın hiç yere bastığını hatırlamıyorum. Sanki 40 bin taraftar seni kaldırmış ve itiyor gibi bir şeydi. Yani elimde değildi yaptıklarım."

Siyah-beyazlı takımda forma giydiği dönemde Fenerbahçe maçında attığı bir golün anısını paylaşan Madida, "On beşinci dakikada attığım bir gol var. Kornerlerde hep kalecinin önünde dururum, çok güzel orta gelmişti. Özellikle Fenerbahçe'ye atmak güzeldi, suratlarındaki ifade paha biçilmezdi. Bazen denk gelir internette, taraftarlarımızın o gol için yaptığı tezahürat... Yazıktır, şey etmeyin o kadar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Bursaspor ve Antalyaspor'un da formasını giyen Madida, cep telefonundaki uygulamaları Beşiktaş'a göre ayarladığını ifade ederek, "Beşiktaş kazandığında içimden 'Aferin çocuklar.' derim. Sizi hala seviyorum ve unutamıyorum. Bir daha 'Fani, Fani, Fani Madida, Madida, Madida, Fani Madida' demenizi duymak için neler vermezdim. En büyük mutluluğu hak ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaşadığı kentteki alışveriş merkezinde bulunan Türk lokantasına ailesiyle gittiğini vurgulayan Madida, şunları kaydetti:

"İlk gittiğimde 'Hey dostum sen Fani Madida'ya çok benziyorsun.' demişlerdi. Ben ise 'Sizler siyahları hep birbirine benzetirsiniz.' demiştim ve sandıkları kişi olmadığıma inandırmıştım. Ancak sonra 'Siyah' diye bağırınca mutfaktan aşçılar çıktı, garsonlar servisi bıraktı, yumak olduk. 'Oley oley oley oley, şampiyon Beşiktaş' diye bağırarak zıplamaya başladık. Hala normal Beşiktaş taraftarı arıyorum, yok galiba."