Güven: Çok mutluyum
Siyah-beyazlı formayla ilk kez bir resmi maçta Vodafone Park'a çıkan Güven Yalçın'ın keyfi yerinde.
Siyah-beyazlı formayla ilk kez bir resmi maçta Vodafone Park'a çıkan Güven Yalçın'ın keyfi yerinde. 19 yaşındaki oyuncu "Beşiktaş forması giymek bir şeref. Daha önce hazırlık maçında burada oynadım ve gol attı. Ancak resmi maçta oynamanın heyecanı bambaşka. Uzun yıllar Beşiktaş forması giymek istiyorum" dedi.
- 1.10.2018
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
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