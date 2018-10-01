Güven: Çok mutluyum

Siyah-beyazlı formayla ilk kez bir resmi maçta Vodafone Park'a çıkan Güven Yalçın'ın keyfi yerinde. 19 yaşındaki oyuncu "Beşiktaş forması giymek bir şeref. Daha önce hazırlık maçında burada oynadım ve gol attı. Ancak resmi maçta oynamanın heyecanı bambaşka. Uzun yıllar Beşiktaş forması giymek istiyorum" dedi.