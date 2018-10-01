Güven: Çok mutluyum – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Güven: Çok mutluyum

    Güven: Çok mutluyum

    Siyah-beyazlı formayla ilk kez bir resmi maçta 'a çıkan 'ın keyfi yerinde.

    Siyah-beyazlı formayla ilk kez bir resmi maçta 'a çıkan 'ın keyfi yerinde. 19 yaşındaki oyuncu " forması giymek bir şeref. Daha önce hazırlık maçında burada oynadım ve gol attı. Ancak resmi maçta oynamanın heyecanı bambaşka. Uzun yıllar forması giymek istiyorum" dedi.

    1. 1.10.2018
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