Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacak! – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Avrupa Ligi'nde ile karşılaşacak!

    Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacak!

    ekibinin lig ve Avrupa’da oynadığı maçların kasetlerini izlemeye başlayan Güneş, yardımcısı Mansız’a da dün akşam 0-0 biten Sundsvall maçını izlettirdi.

    'de önceki akşam 'u yenerek zirve takibini sürdüren 'ta gündem, Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak olan maçına döndü. "İlk amacımız gruptan çıkmak. Sonrasına bakacağız" diyerek tedbiri elden bırakmayan tecrübeli teknik direktör de deplasmandaki mücadelenin taktik çalışmalarına start verdi. Tecrübeli çalıştırıcının, Kayserispor sınavı sonrası tesislerde kalarak ekibinin ligde ve Avrupa'da oynadığı karşılaşmaların kasetlerini izlediği bildirildi.

    KADRODA ROTASYON YAPABİLİR
    Hatta yardımcısı 'ı dün akşam oynanan ve 0-0 biten Malmö-Sundsvall mücadelesini takip etmeye gönderdiği ifade edildi. Rakibin tehlikeli isimlerini mercek altına alan Güneş'in, özellikle Markus Rosenberg'le ilgili notlar aldığı vurgulandı. Karşılaşmanın İsveç'te oynanacak olması nedeniyle çıkaracağı ilk 11'i bu doğrultuda kuracak olan Güneş'in Malmö deplasmanı sonrası ligdeki maçını da dış sahada yapacakları için kadroda rotasyona gidebileceği gelen haberler arasında.

    GRUBUN EN İYİ TAKIMI
    Malmö savunmasınılln tecrübeli ismi Lasse Nielsen, Beşiktaş'tan çekindiklerini söyledi. Zor bir maça çıkacaklarının altını çizen 30 yaşıdaki futbolcu, "Grubun en iyi takımıyla oynayacağız. Kendi sahamızda bile olsa ne kadar zor olacağının farkındayız. Özellikle İstanbul'daki maçın atmosferini çok merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    MAÇLARI HEP GOLLÜ
    24. haftası oynanan İsveç Ligi'nde Malmö dün evinde Sundsvall ile 0-0 berabere kaldı. Ancak Malmö attığı gollerle dikkat çekiyor. Mavi-beyazlı takım son haftalarda aldığı galibiyetleri hep 3 ve daha fazla gol atarak kazandı. Malmö'nün en golcü isimleri ise Rosenberg ve Rieks durumunda.

    KANITLAMA MAÇI / ERTEM ŞENER
    Malmö-Beşiktaş maçına daha 3 gün olmasına rağmen Şenol Güneş maçı kafasında oynamaya başladı bile. Malmö-Sundsvall maçı için İsveç'e giden Mansız rakibini yerinde izledi. Güneş'in iş disiplinini bu konudan da rahatça anlayabiliyoruz. Malmö maçı sadece Beşiktaş'ın UEFA için önemli 90 dakika değil Oğuzhan ve Tolgay için de kendini kanıtlama maçı olacak. Fiziki açıdan güçlü bir futbolcu topluluğuna sahip olan Malmö takımını güçlü bir orta saha ile yenebilir Beşiktaş. Love'ın geri doğuşu, Quaresma'nın futbolu, Karius'un güven veren duruşu ile 2015-16 sezonunda oynanan futboldan esintiler yapan Beşiktaş, Malmö'yü de yenip Avrupa'da 2 de 2 yapacaktır.

    1. 1.10.2018
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