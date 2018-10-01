Süper Lig'de önceki akşam Kayserispor'u yenerek zirve takibini sürdüren Beşiktaş'ta gündem, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak olan Malmö maçına döndü. "İlk amacımız gruptan çıkmak. Sonrasına bakacağız" diyerek tedbiri elden bırakmayan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş de deplasmandaki mücadelenin taktik çalışmalarına start verdi. Tecrübeli çalıştırıcının, Kayserispor sınavı sonrası tesislerde kalarak İsveç ekibinin ligde ve Avrupa'da oynadığı karşılaşmaların kasetlerini izlediği bildirildi.



KADRODA ROTASYON YAPABİLİR

Hatta yardımcısı İlhan Mansız'ı dün akşam oynanan ve 0-0 biten Malmö-Sundsvall mücadelesini takip etmeye gönderdiği ifade edildi. Rakibin tehlikeli isimlerini mercek altına alan Güneş'in, özellikle Markus Rosenberg'le ilgili notlar aldığı vurgulandı. Karşılaşmanın İsveç'te oynanacak olması nedeniyle çıkaracağı ilk 11'i bu doğrultuda kuracak olan Güneş'in Malmö deplasmanı sonrası ligdeki Konyaspor maçını da dış sahada yapacakları için kadroda rotasyona gidebileceği gelen haberler arasında.



GRUBUN EN İYİ TAKIMI

Malmö savunmasınılln tecrübeli ismi Lasse Nielsen, Beşiktaş'tan çekindiklerini söyledi. Zor bir maça çıkacaklarının altını çizen 30 yaşıdaki futbolcu, "Grubun en iyi takımıyla oynayacağız. Kendi sahamızda bile olsa ne kadar zor olacağının farkındayız. Özellikle İstanbul'daki maçın atmosferini çok merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.



MAÇLARI HEP GOLLÜ

24. haftası oynanan İsveç Ligi'nde Malmö dün evinde Sundsvall ile 0-0 berabere kaldı. Ancak Malmö attığı gollerle dikkat çekiyor. Mavi-beyazlı takım son haftalarda aldığı galibiyetleri hep 3 ve daha fazla gol atarak kazandı. Malmö'nün en golcü isimleri ise Rosenberg ve Rieks durumunda.



KANITLAMA MAÇI / ERTEM ŞENER

Malmö-Beşiktaş maçına daha 3 gün olmasına rağmen Şenol Güneş maçı kafasında oynamaya başladı bile. Malmö-Sundsvall maçı için İsveç'e giden Mansız rakibini yerinde izledi. Güneş'in iş disiplinini bu konudan da rahatça anlayabiliyoruz. Malmö maçı sadece Beşiktaş'ın UEFA için önemli 90 dakika değil Oğuzhan ve Tolgay için de kendini kanıtlama maçı olacak. Fiziki açıdan güçlü bir futbolcu topluluğuna sahip olan Malmö takımını güçlü bir orta saha ile yenebilir Beşiktaş. Love'ın geri doğuşu, Quaresma'nın futbolu, Karius'un güven veren duruşu ile 2015-16 sezonunda oynanan futboldan esintiler yapan Beşiktaş, Malmö'yü de yenip Avrupa'da 2 de 2 yapacaktır.