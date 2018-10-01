Derbi karşılaşmasına sürpriz şekilde ilk 11'de başlayan Jeremain Lens, her an gelecebilecek şans için kendini hazır tutuyor. Hollandalı futbolcunun, yakın çevresine "Lig ve Avrupa'da programımımz yok. Mutlaka yine 11'de oynama fırsatım olacaktır. Geçen sezon kaçırdığım fırsatları bu kez kullanmak istiyorum" dediği gelen haberler arasında.