‘Fırsatları bu kez kaçırmayacağım’ – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    bu kez kaçırmayacağım’

    ‘<a href="/index/firsatlari?id=145d1880-c8e7-4e51-a56a-fe3769ba509c" class="" rel="tag">Fırsatları</a> bu kez kaçırmayacağım’

    Derbi karşılaşmasına sürpriz şekilde ilk 11'de başlayan , her an gelecebilecek şans için kendini hazır tutuyor.

    Derbi karşılaşmasına sürpriz şekilde ilk 11'de başlayan , her an gelecebilecek şans için kendini hazır tutuyor. Hollandalı futbolcunun, yakın çevresine "Lig ve Avrupa'da programımımz yok. Mutlaka yine 11'de oynama fırsatım olacaktır. Geçen sezon kaçırdığım bu kez kullanmak istiyorum" dediği gelen haberler arasında.

    1. 1.10.2018
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