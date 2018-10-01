‘Fırsatları bu kez kaçırmayacağım’
Derbi karşılaşmasına sürpriz şekilde ilk 11'de başlayan Jeremain Lens, her an gelecebilecek şans için kendini hazır tutuyor.
Derbi karşılaşmasına sürpriz şekilde ilk 11'de başlayan Jeremain Lens, her an gelecebilecek şans için kendini hazır tutuyor. Hollandalı futbolcunun, yakın çevresine "Lig ve Avrupa'da programımımz yok. Mutlaka yine 11'de oynama fırsatım olacaktır. Geçen sezon kaçırdığım fırsatları bu kez kullanmak istiyorum" dediği gelen haberler arasında.
- 1.10.2018
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
Egeli FB li aziz baskan 20 yildir catallarla ugrasiyordu FByi yikamadilar sen geldin icten yiktin catallarin kabadaiylarin ekmegine yag sürdün iyimi sim
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Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a eleştiri: Söyledikleri...
Toplam 10
Yorum
murat ali koç az bile söyledi rıdvanın haddinemi ali koçu eleştirmek
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Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
Toplam 2
Yorum
ibo hakemler yardim etmese fenerin hali budur..
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