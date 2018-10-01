Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, her şartta ve koşulda siyah-beyazlı kulübe hizmet edeceklerini ve bundan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    : "Ne olursa olsun 'a hizmet edeceğiz"

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>: "Ne olursa olsun <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'a hizmet edeceğiz"

    Kulübü Başkanı , her şartta ve koşulda siyah-beyazlı kulübe hizmet edeceklerini ve bundan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

    Kulübü Başkanı , her şartta ve koşulda siyah-beyazlı kulübe hizmet edeceklerini ve bundan asla vazgeçmeyeceklerini söyledi.

    Başkanı , kulüp dergisinin ekim sayısına açıklamalarda bulundu. 'a değinen Orman, "Kulübümüzün Olağanüstü Tüzük Tadil 'nı ve Olağanüstü Seçimli 'nı geçtiğimiz ay gerçekleştirdik. Genel kurulumuzda tüzüğümüzün ivedi olarak yenilenmesi gereken dört maddesini değiştirdik. 'unda oylarını kullanarak Beşiktaş'a sahip çıkan üyelerimize teşekkür ediyorum. Kulübümüz ve ülkemiz açısından zor bir süreç bizi bekliyor. Koşullar ne olursa olsun Beşiktaş'a hizmet edeceğimize ve kulübümüzü en iyi yerlere getirme konusunda attığımız adımlardan asla vazgeçmeyeceğimize inanmanızı istiyorum" dedi.
    Geçtiğimiz günlerde Japon medya kuruluşu Mainichi-Sponichi ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasına da değinen Başkan Fikret Orman, açıklamasının devamında şunları söyledi:

    "'nın köklü medya kuruluşu Mainichi-Sponichi grubu ile yaptığımız global medya iş ortaklığı da bunun en önemli göstergelerindendir. Mainichi-Sponichi grubunun 'daki medya gücünün de desteği ile çeşitli projeleri birlikte hayata geçireceğiz. Buradaki temel amacımız, Mainichi Gazetesi ve Japon kültürünü taraftarımıza ve 'ye tanıtırken, Beşiktaş'ı da önce Japonya'da, sonra da uluslararası anlamda daha fazla bilinirliğe sahip bir marka haline getirmek.

    Beşiktaş Mogaz Takımımız, on beşinci 'yı müzemize getirirken, kadın voleybol takımımız da 'nın sahibi oldu. Kulübümüzün yatırımlarını güçlendirdiği en genç branşlarımızdan eSpor Takımımız ise yükselme liginde sezonu şampiyon tamamladı ve gelecek sezondan itibaren Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Bizleri gururlandıran takımlarımızı tebrik eder, Beşiktaş armasını taşıyan tüm sporcularımıza yeni sezonlarında başarılar dilerim.

    ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Cumhuriyetinin 95'inci yıldönümü heyecanını yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının aydınlattığı yolda azim ile ve kararlılıkla yürüyüşümüz devam edecektir. Bu vesile ile tüm Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

    1. 1.10.2018 17:09
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