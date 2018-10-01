Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Malmö ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapılan antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Adriano Correia takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.
Siyah beyazlı ekip yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 1.10.2018 20:06
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
Beşiktaş, Malmö maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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