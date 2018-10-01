Beşiktaş, Malmö maçının hazırlıklarına başladı – Fotomaç – 01 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ekim 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    , maçının hazırlıklarına başladı

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/malmo?id=146ccf79-c98b-4cdf-940a-de62736e3956" class="" rel="tag">Malmö</a> maçının hazırlıklarına başladı

    , UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından akşam yaptığı antrenmanla başladı.

    Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapılan antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam etti. İdman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

    Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan Adriano Correia takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.

    Siyah beyazlı ekip yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 1.10.2018 20:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    , maçının hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN