Zemin için seferberlik
Sezon başından bu yana Vodafone Park Stadı'nın çimlerinde yaşanan problem tartışma konusu olmuştu.
Sezon başından bu yana Vodafone Park Stadı'nın çimlerinde yaşanan problem tartışma konusu olmuştu. Yaşanan sorunun giderilmesi için çaba gösteren Beşiktaş, Kayserispor karşılaşması öncesi çalışma başlattı. Dün öğle saatlerinde başlayan çalışmalar, maçın başlamasına kısa süre kalana kadar devam etti.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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