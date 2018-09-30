Zemin için seferberlik – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Zemin için seferberlik

    Zemin için seferberlik

    başından bu yana Vodafone Park Stadı'nın çimlerinde yaşanan problem tartışma konusu olmuştu.

    başından bu yana Vodafone Park Stadı'nın çimlerinde yaşanan problem tartışma konusu olmuştu. Yaşanan sorunun giderilmesi için çaba gösteren , karşılaşması öncesi çalışma başlattı. Dün öğle saatlerinde başlayan çalışmalar, maçın başlamasına kısa süre kalana kadar devam etti.

    1. 30.9.2018
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