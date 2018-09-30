Zemin için seferberlik

Sezon başından bu yana Vodafone Park Stadı'nın çimlerinde yaşanan problem tartışma konusu olmuştu. Yaşanan sorunun giderilmesi için çaba gösteren Beşiktaş, Kayserispor karşılaşması öncesi çalışma başlattı. Dün öğle saatlerinde başlayan çalışmalar, maçın başlamasına kısa süre kalana kadar devam etti.