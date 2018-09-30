Pepe bildiğiniz gibi – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    bildiğiniz gibi

    Pepe bildiğiniz gibi

    'in en golcü stoperi , dün akşam görevini başarıyla tamamladı.

    'in en golcü stoperi , dün akşam görevini başarıyla tamamladı. Savunmada sıfır hatayla oynayan 35 yaşındaki futbolcu, 'ın hücum organizasyonlarında yer aldı. Duran toplarda rakip savunmaya zor anlar yaşatan Portekizli yıldız, günün öne çıkan isimlerinden oldu.

    1. 30.9.2018
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