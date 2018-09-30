Özel misafirler – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Özel misafirler

    Özel misafirler

    yönetimi, maçında özel misafirler ağırladı.

    yönetimi, maçında özel misafirler ağırladı. Halk Cumhuriyeti'nin 69. kuruluş yıldonümü sebebiyle 'in büyükelçisi ile ve konsolosları 'a geldi. Misafirler müsabaka öncesi 'ı ve müzeye ziyarette bulundu.

    1. 30.9.2018
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