Özel misafirler
Beşiktaş yönetimi, Kayseri maçında özel misafirler ağırladı.
Beşiktaş yönetimi, Kayseri maçında özel misafirler ağırladı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 69. kuruluş yıldonümü sebebiyle Çin'in Ankara büyükelçisi ile İstanbul ve İzmir konsolosları Vodafone Park'a geldi. Misafirler müsabaka öncesi Vodafone Park'ı ve müzeye ziyarette bulundu.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
Özel misafirler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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