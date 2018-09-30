Beşiktaş yönetimi, Kayseri maçında özel misafirler ağırladı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 69. kuruluş yıldonümü sebebiyle Çin'in Ankara büyükelçisi ile İstanbul ve İzmir konsolosları Vodafone Park'a geldi. Misafirler müsabaka öncesi Vodafone Park'ı ve müzeye ziyarette bulundu.