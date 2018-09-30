Kriz Ali’ye son görev
Beşiktaş, önceki gün hayatını kaybeden Vodafone Park İdari İşler Şefi Derviş Ali Aktepe'ye dün statta tören düzenledi.
Beşiktaş, önceki gün hayatını kaybeden Vodafone Park İdari İşler Şefi Derviş Ali Aktepe'ye dün statta tören düzenledi. 'Kriz Ali' lakaplı Aktepe'nin törenine siyahbeyazlıların başkanı Fikret Orman, yöneticiler Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican, Erdal Karacan, Candaş Tolga Işık ve çok sayıda taraftar katıldı. 60 yaşındaki Aktepe'nin naaşı, Dikilitaş Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
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tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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