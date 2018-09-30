Kriz Ali’ye son görev – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    ’ye son görev

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    , önceki gün hayatını kaybeden Vodafone Park İdari İşler Şefi Derviş Ali Aktepe'ye dün statta tören düzenledi.

    , önceki gün hayatını kaybeden Vodafone Park İdari İşler Şefi Derviş Ali Aktepe'ye dün statta tören düzenledi. '' lakaplı Aktepe'nin törenine siyahbeyazlıların başkanı , yöneticiler , , Hüseyin Mican, , Candaş Tolga Işık ve çok sayıda taraftar katıldı. 60 yaşındaki Aktepe'nin naaşı, Dikilitaş Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    1. 30.9.2018
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