Kartal takipte!
Siyah-beyazlılar, taraftarının müthiş desteği altında oynadığı maçta Vagner Love ve Ricardo Quaresma’nın golleriyle 3 puanı cebine koydu. Zirve takibini sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş sahasında konuk ettiği Kayserispor'u her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Taraftarı önünde maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, Quaresma'nın geliştirdiği ataklarla pozisyon ararken, Kayserispor kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. 34'te Portekizli yıldız verkaçla savunmayı delip, Vagner Love'a 'al da at' dedi. Sambacı kaleciden dönen topu yine kendisi tamamlayıp, Beşiktaş'ı öne geçirdi: 1-0. İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Kayserispor ciddi fırsatlar yakaladı, ancak değerlendiremedi.
KAYSERİ DÜŞÜŞTE
Dengeyi sağlayan Beşiktaş, 71'de Querasma ile rahatladı. Sahanın yıldızı tecrübeli oyuncu, Gökhan'ın direkten dönen topunu şık bir vuruşla filelere gönderip farkı ikiye çıkardı: 2-0. Başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi. Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon sahasındaki 4. maçta 3'üncü galibiyetini aldı. Puanını 14'e yükseltip, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Üst üste üçüncü maçını aynı skorla 2-0 kaybeden Kayserispor ise 8 puanda kaldı.
MUHTEŞEM TRİVELA İLE DALYA
Vagner Love'un golünü hazırlayan Ricardo Quaresma, 71'de sağ ayak dışıyla kendisi topu filelere göndererek skoru garantiye aldı. Tribünleri ayağa kaldıran Portekizli yıldız bu golle kulüp kariyerindeki 593. maçında 100 gole ulaştı.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
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Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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