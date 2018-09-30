Kartal takipte! – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    takipte!

    Kartal takipte!

    Siyah-beyazlılar, taraftarının müthiş desteği altında oynadığı maçta ve ’nın golleriyle 3 puanı cebine koydu. Zirve takibini sürdürdü

    'de sahasında konuk ettiği 'u her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Taraftarı önünde maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, Quaresma'nın geliştirdiği ataklarla pozisyon ararken, Kayserispor kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. 34'te verkaçla savunmayı delip, 'a 'al da at' dedi. Sambacı kaleciden dönen topu yine kendisi tamamlayıp, Beşiktaş'ı öne geçirdi: 1-0. İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Kayserispor ciddi fırsatlar yakaladı, ancak değerlendiremedi.

    KAYSERİ DÜŞÜŞTE
    Dengeyi sağlayan Beşiktaş, 71'de Querasma ile rahatladı. Sahanın yıldızı tecrübeli oyuncu, Gökhan'ın direkten dönen topunu şık bir vuruşla filelere gönderip farkı ikiye çıkardı: 2-0. Başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi. Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon sahasındaki 4. maçta 3'üncü galibiyetini aldı. Puanını 14'e yükseltip, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Üst üste üçüncü maçını aynı skorla 2-0 kaybeden Kayserispor ise 8 puanda kaldı.

    MUHTEŞEM TRİVELA İLE DALYA
    Vagner Love'un golünü hazırlayan , 71'de sağ ayak dışıyla kendisi topu filelere göndererek skoru garantiye aldı. Tribünleri ayağa kaldıran Portekizli yıldız bu golle kulüp kariyerindeki 593. maçında 100 gole ulaştı.

    1. 30.9.2018
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