Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş sahasında konuk ettiği Kayserispor'u her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Taraftarı önünde maça hızlı başlayan siyah-beyazlılar, Quaresma'nın geliştirdiği ataklarla pozisyon ararken, Kayserispor kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. 34'te Portekizli yıldız verkaçla savunmayı delip, Vagner Love'a 'al da at' dedi. Sambacı kaleciden dönen topu yine kendisi tamamlayıp, Beşiktaş'ı öne geçirdi: 1-0. İkinci yarıda beraberlik için yüklenen Kayserispor ciddi fırsatlar yakaladı, ancak değerlendiremedi.



KAYSERİ DÜŞÜŞTE

Dengeyi sağlayan Beşiktaş, 71'de Querasma ile rahatladı. Sahanın yıldızı tecrübeli oyuncu, Gökhan'ın direkten dönen topunu şık bir vuruşla filelere gönderip farkı ikiye çıkardı: 2-0. Başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi. Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon sahasındaki 4. maçta 3'üncü galibiyetini aldı. Puanını 14'e yükseltip, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Üst üste üçüncü maçını aynı skorla 2-0 kaybeden Kayserispor ise 8 puanda kaldı.



MUHTEŞEM TRİVELA İLE DALYA

Vagner Love'un golünü hazırlayan Ricardo Quaresma, 71'de sağ ayak dışıyla kendisi topu filelere göndererek skoru garantiye aldı. Tribünleri ayağa kaldıran Portekizli yıldız bu golle kulüp kariyerindeki 593. maçında 100 gole ulaştı.