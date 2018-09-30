Jelena’dan Krstajic’e ağır tepki – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Jelena’dan Krstajic’e ağır tepki

    Jelena’dan Krstajic’e ağır tepki

    'tan 'e olan , 'ın ekim ayında oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılmadı.

    'tan 'e olan , 'ın ekim ayında oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılmadı.

    Tosic'in kadroya alınmaması üzerine eşi sosyal medyada hesabından bu duruma büyük tepki gösterdi. Karleusa, "Sırbistan'ın en iyi savunma oyuncusu kadroda yok. Yazık! Artık sessiz kalmayacağım. Çok sinirlendim bu duruma" yazdı.

    1. 30.9.2018
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