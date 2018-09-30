Jelena’dan Krstajic’e ağır tepki
Beşiktaş'tan Çin'e transfer olan Dusko Tosic, Sırbistan'ın ekim ayında oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılmadı.
Beşiktaş'tan Çin'e transfer olan Dusko Tosic, Sırbistan'ın ekim ayında oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılmadı.
Tosic'in kadroya alınmaması üzerine eşi Jelena Karleusa sosyal medyada hesabından bu duruma büyük tepki gösterdi. Karleusa, "Sırbistan'ın en iyi savunma oyuncusu kadroda yok. Yazık! Artık sessiz kalmayacağım. Çok sinirlendim bu duruma" yazdı.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
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tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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