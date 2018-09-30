Jelena’dan Krstajic’e ağır tepki

Beşiktaş'tan Çin'e transfer olan Dusko Tosic, Sırbistan'ın ekim ayında oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrılmadı.



Tosic'in kadroya alınmaması üzerine eşi Jelena Karleusa sosyal medyada hesabından bu duruma büyük tepki gösterdi. Karleusa, "Sırbistan'ın en iyi savunma oyuncusu kadroda yok. Yazık! Artık sessiz kalmayacağım. Çok sinirlendim bu duruma" yazdı.