Gary Medel’e tam destek – Fotomaç – 30 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    ’e tam destek

    <a href="/index/gary-medel?id=00103779-3a58-44e1-83a8-2b420b404600" class="" rel="tag">Gary Medel</a>’e tam destek

    'ın son dönemde vazgeçilmez isimleri arasında yerini alan 'e büyük destek...

    'ın son dönemde vazgeçilmez isimleri arasında yerini alan 'e büyük destek... Şilili futbolseverler, vatandaşlarını izlemek için dün akşam Vodafone Park Stadı'ndaki yerini aldı. Şili 'nın formasını giyen futbolseverler, 31 yaşındaki oyuncuya tribünden destek verdi.

    1. 30.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’e tam destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN