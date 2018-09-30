Gary Medel’e tam destek
Kartal'ın son dönemde vazgeçilmez isimleri arasında yerini alan Gary Medel'e büyük destek...
Kartal'ın son dönemde vazgeçilmez isimleri arasında yerini alan Gary Medel'e büyük destek... Şilili futbolseverler, vatandaşlarını izlemek için dün akşam Vodafone Park Stadı'ndaki yerini aldı. Şili Milli Takımı'nın formasını giyen futbolseverler, 31 yaşındaki oyuncuya tribünden destek verdi.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
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Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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