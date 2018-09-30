Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakibi Malmö'den puan kaybı – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    'ın I 'ndaki rakibi 'den puan kaybı

    Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakibi Malmö'den puan kaybı

    'ın I 'ndaki rakibi , Birinci Futbol Ligi'nde Sundsvall ile 0-0 berabere kaldı.

    , Ligi'nin 24. haftasında Sundsvall'ı konuk etti. İki takımın da girdiği gol pozisyonlarından faydalanamadığı karşılaşma, 0-0 sona erdi.

    Ligde iki haftadır kazanamayan Malmö, 44 puanla 3. sıraya yerleşti. Sundsvall ise 37 puanla 7. sırada yer aldı.

    I 'nun ikinci hafta mücadelesinde ile Malmö, 4 Ekim Perşembe günü İsveç'te karşılaşacak.

    1. 30.9.2018 20:54
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