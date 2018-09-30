Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakibi Malmö'den puan kaybı
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakibi Malmö, İsveç Birinci Futbol Ligi'nde Sundsvall ile 0-0 berabere kaldı.
Malmö, İsveç Ligi'nin 24. haftasında Sundsvall'ı konuk etti. İki takımın da girdiği gol pozisyonlarından faydalanamadığı karşılaşma, 0-0 sona erdi.
Ligde iki haftadır kazanamayan Malmö, 44 puanla 3. sıraya yerleşti. Sundsvall ise 37 puanla 7. sırada yer aldı.
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Malmö, 4 Ekim Perşembe günü İsveç'te karşılaşacak.
- 30.9.2018 20:54
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aykutu istiyoruz. ersun yanalla falan olmaz bu iş. aykut hocayı istiyoruz.
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rıdvan demirkol rıdvan hocam, mehmet demirkol hocam, ne olacak bu fenerbahçenin hali.
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Semih Antalya stadı 10 katı eksiğine yapılmış aradaki farkı görünce yazık diyorum. Şenol yönetenlere sorgulama demesi boşuna değil
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakibi Malmö'den puan kaybı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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