Beşiktaş Kayserispor'u rahat geçti! Quaresma'nın golü, Beşiktaş maç özeti izle, Vagner Love, Oğuzhan Özyakup, Şenol Güneş
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    'u rahat geçti!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a>'u rahat geçti!

    , evinde konuk ettiği 'u 2-0 mağlup etti. Quaresma attığı müthiş gol ile maça damga vurdu.

    , 'in 7.haftasında sahasında konuk ettiği 'u ve 'ın golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

    , 'de maç fazlası ile ikinciliğe yükselmiş durumda.

    RICARDO QUARESMA YILDIZLAŞTI!

    , attığı müthiş gol ile bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltirken aynı zamanda yaptığı 7 asist ile de takımına liderlik ediyor. Uzun zaman sonra formasına kavuşan ise attığı gol ve ortaya koyduğu performans ile alkış topladı.

    "ABİM BENİM TEZGAHIMI MI HAZIRLIYOR?"

    maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, kendisi hakkında ayrılacak demeci veren abisine de sert cevap verdi. Güneş; "Abim benim tezgahımı mı hazırlıyor? Beni arayıp, sormadı" diye konuştu.

    Şenol Güneş'ten abisinin açıklamalarına yanıt

    OĞUZHAN'DAN GÜNEŞ'E TEPKİ!

    , ortaya koyduğu silik performans sonrası 59.dakikada ile değiştirildi. Yıldız futbolcu, oyundan çıkarken kendisine el uzatan hocası Şenol Güneş'in elini geri çevirdi.

    "LENS'İN POZİSYONU NET KIRMIZI KART"

    A Spor yorumcusu , Beşiktaş - maçındaki pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Lens'in yaptığı gaddar bir iş. Net kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

    Erman Toroğlu: Lens'in pozisyonu net kırmızı kart

    "ZAMAN LJAJIC'IN ZAMANI"

    Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 yendiği maç sonrası Türk spor kamuoyunun ortak fikri Ljajic'in formanın asıl sahibi konumuna geçmesiydi. Birçok tecrübeli yorumcu, duran topları da Adem Ljajic'in kullanması gerektiğini vurguladı.

    1. 30.9.2018 10:57
    2. Güncelleme: 30.9.2018 10:58
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