Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7.haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u Ricardo Quaresma ve Vagner Love'ın golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de maç fazlası ile ikinciliğe yükselmiş durumda.

RICARDO QUARESMA YILDIZLAŞTI!

Ricardo Quaresma, attığı müthiş gol ile bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltirken aynı zamanda yaptığı 7 asist ile de takımına liderlik ediyor. Uzun zaman sonra formasına kavuşan Vagner Love ise attığı gol ve ortaya koyduğu performans ile alkış topladı.

"ABİM BENİM TEZGAHIMI MI HAZIRLIYOR?"

Şenol Güneş maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, kendisi hakkında ayrılacak demeci veren abisine de sert cevap verdi. Güneş; "Abim benim tezgahımı mı hazırlıyor? Beni arayıp, sormadı" diye konuştu.

OĞUZHAN'DAN GÜNEŞ'E TEPKİ!

Oğuzhan Özyakup, ortaya koyduğu silik performans sonrası 59.dakikada Tolgay Arslan ile değiştirildi. Yıldız futbolcu, oyundan çıkarken kendisine el uzatan hocası Şenol Güneş'in elini geri çevirdi.

"LENS'İN POZİSYONU NET KIRMIZI KART"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Kayserispor maçındaki pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Lens'in yaptığı gaddar bir iş. Net kırmızı kart" ifadelerini kullandı.

"ZAMAN LJAJIC'IN ZAMANI"

Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 yendiği maç sonrası Türk spor kamuoyunun ortak fikri Ljajic'in formanın asıl sahibi konumuna geçmesiydi. Birçok tecrübeli yorumcu, duran topları da Adem Ljajic'in kullanması gerektiğini vurguladı.