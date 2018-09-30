Babel'den zemin tepkisi
Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel, Kayserispor mücadelesi sonrasında kramponlarının fotoğrafını paylaştı ve saha zemini için tepki gösterdi.
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kayserispor'u konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı. Maç sonrasında Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel saha zemini için tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hollandalı oyuncu "Geçen iki sezondaki zemini özledim." ifadelerini kullandı. İşte Babel'in o paylaşımı:
- 29.9.2018 23:02
- Güncelleme: 30.9.2018 01:36
-
Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
-
Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
-
Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
Babel'den zemin tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.