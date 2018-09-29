Vagner Love 6 hafta sonra sahada
Beşiktaş’ın Brezilyalı futbolcusu Vagner Love 6 haftalık aranın ardından sahalara döndü.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın evinde Kayserispor'u ağırladığı müsabakada Vagner Love sahalara döndü. 6 haftadır ligde forma şansı bulamayan Love, siyah-beyazlıların Kayserispor karşısında ilk 11'de yer aldı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan Alvaro Negredo'dan sonra siyah-beyazlıların forvet hattında Mustafa Pektemek, Larin ve Love kalmıştı.
Vagner Love son olarak ligin ilk haftasında Akhisarspor'a karşı forma giydi.
- 29.9.2018 19:58
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
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Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
Vagner Love 6 hafta sonra sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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