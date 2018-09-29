Vagner Love 6 hafta sonra sahada – Fotomaç – 29 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    6 hafta sonra sahada

    Vagner Love 6 hafta sonra sahada

    ’ın Brezilyalı futbolcusu 6 haftalık aranın ardından sahalara döndü.

    'ın Brezilyalı futbolcusu 6 haftalık aranın ardından sahalara döndü.

    'in 7. haftasında Beşiktaş'ın evinde 'u ağırladığı müsabakada Vagner Love sahalara döndü. 6 haftadır ligde forma şansı bulamayan Love, siyah-beyazlıların Kayserispor karşısında ilk 11'de yer aldı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan Alvaro 'dan sonra siyah-beyazlıların forvet hattında , Larin ve Love kalmıştı.

    Vagner Love son olarak ligin ilk haftasında Akhisarspor'a karşı forma giydi.
    1. 29.9.2018 19:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Vagner Love 6 hafta sonra sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN