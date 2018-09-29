Şenol Güneş'ten yeni sistem! – Fotomaç – 29 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    'ten yeni sistem!

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'ten yeni sistem!

    Atiba’nın performansı, Babel’in gol atması sistemi ve oyuncuları değiştirebilir, usta hoca karşısına 3-5-2 ile bile çıkabilir

    'ta bugün oynanacak maçı öncesi teknik direktör 'in kafasındaki 11 hala şekillenmiş değil. Tecrübeli çalıştırıcının, son maçta kırmızı kart gören Caner ve sakatlığı bulunan Adriano'nun yokluğunda sol bekte kimi oynatacağı merak edilirken, orta sahada da bir forma savaşı yaşanacak. İleri uçta ise yeniden bir Babel tercihi olabileceği konuşuluyor. Normal sisteminin dışında 3-5-2'yi de deneyebileceği belirtilen Güneş'in olası kadro tercihleri ise şöyle:

    PEPE, VİDA VE ROCO
    1-Babel forvet oynar, Lens yine kanada geçer.
    2-Atiba sol bek başlar, orta alan Medel-Oğuzhan- Ljajic'ten oluşur.
    3-'un eksik kadrosunu fırsat bilerek savunmayı -Vida-Roco'dan kurar, orta sahaya Medel-Atiba- Oğuzhan, kanatlara Quaresma- Babel, forvete Larin'i koyar.
    4-Vida sol beke geçer. -Roco ikilisinin önüne geçen Medel-Atiba- Ljajic üçlüsünü yerleştirir. Yine Lens ve Q7 ile kurduğu kanatların önüne Babel'i forvette oynatabilir.

    EN GOLLÜ MAÇ 6
    ile arasında 2010- 11 sezonunda 'da oynanan ve siyah-beyazlıların 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

    QUARESMA'YA MESSİ ÖRNEĞİ
    Teknik patron Güneş, Quaresma ile özel görüşmeler yapıyor. Portekizli oyuncudan maçlarda enerjisini idareli kullanmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcının, bu konuda Messi'yi örnek gösterip "Çok koşmak değil, kaliteli koşular yapmak önemli. Topla gerektiği yerde buluşmaya çalış. Messi de çok koşmuyor. Sadece doğru yerde topu alıp gidiyor. Sen de kendini fazla yormadan hücum bölgesinde atacağın deparlarla oyunda kal" dedidiği bildirildi. , derbisinde yorulduğunu düşündüğü Portekizli yıldızı kenara almıştı.

    1. 29.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ten yeni sistem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN