Beşiktaş'ta bugün oynanacak Kayserispor maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş'in kafasındaki 11 hala şekillenmiş değil. Tecrübeli çalıştırıcının, son maçta kırmızı kart gören Caner ve sakatlığı bulunan Adriano'nun yokluğunda sol bekte kimi oynatacağı merak edilirken, orta sahada da bir forma savaşı yaşanacak. İleri uçta ise yeniden bir Babel tercihi olabileceği konuşuluyor. Normal sisteminin dışında 3-5-2'yi de deneyebileceği belirtilen Güneş'in olası kadro tercihleri ise şöyle:



PEPE, VİDA VE ROCO

1-Babel forvet oynar, Lens yine kanada geçer.

2-Atiba sol bek başlar, orta alan Medel-Oğuzhan- Ljajic'ten oluşur.

3-Kayserispor'un eksik kadrosunu fırsat bilerek savunmayı Pepe-Vida-Roco'dan kurar, orta sahaya Medel-Atiba- Oğuzhan, kanatlara Quaresma- Babel, forvete Larin'i koyar.

4-Vida sol beke geçer. Pepe-Roco ikilisinin önüne geçen Medel-Atiba- Ljajic üçlüsünü yerleştirir. Yine Lens ve Q7 ile kurduğu kanatların önüne Babel'i forvette oynatabilir.



EN GOLLÜ MAÇ 6

Beşiktaş ile Kayseri arasında 2010- 11 sezonunda İstanbul'da oynanan ve siyah-beyazlıların 4-2'lik galibiyetiyle biten maçta atılan 6 gol, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.



QUARESMA'YA MESSİ ÖRNEĞİ

Teknik patron Güneş, Quaresma ile özel görüşmeler yapıyor. Portekizli oyuncudan maçlarda enerjisini idareli kullanmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcının, bu konuda Messi'yi örnek gösterip "Çok koşmak değil, kaliteli koşular yapmak önemli. Topla gerektiği yerde buluşmaya çalış. Messi de çok koşmuyor. Sadece doğru yerde topu alıp gidiyor. Sen de kendini fazla yormadan hücum bölgesinde atacağın deparlarla oyunda kal" dedidiği bildirildi. Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisinde yorulduğunu düşündüğü Portekizli yıldızı kenara almıştı.