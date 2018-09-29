"Şenol Güneş sezon sonu bırakır!"
Şenol hocanın ağabeyi Zekeriya Güneş: Şenol’u taraftar tutuyor. Sezon sonu Beşiktaş’tan ayrılır. Milli takıma gidebilir ama Trabzon’a dönmez.
Beşİktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ağabeyi Zekeriya Güneş, tecrübeli çalıştırıcının geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz Gazetesi'ne konuşan ağabey Güneş, "Şenol sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalır. Seyirci tutuyor. Ama sezon sonunda ayrılır diye düşünüyorum. Milli Takım'da aşırı istek olursa çalışabilir. Trabzonspor'a döneceğini sanmıyorum. Şahsi görüşüm de dönmemesi yönünde" yorumunu yaptı.
TERİM PR'CI, ŞENOL HALKÇI
'Fatİh Terim mi daha iyi Şenol Güneş mi?' sorusuna da yanıt veren Zekeriya Güneş, "Fatih Terim kendini iyi pazarlıyor. Bizim Şenol o işleri bilmez. İşte size en son yaşananlar. Fatih Terim'in doğum gününe gazeteler tam sayfa yer ayırırken, Şenol dünyanın en iyi teknik direktörleriyle bir araya geldi. Kibrit kutusu kadar yer verildi. Terim PR'cı, Şenol halkçı. Fatih Terim devletten çalışmadan para aldı. Şenol çalıştığı halde parasını alamadı" dedi.
BAŞARISIZ OLMASI MUCİZEDİR!
Kardeşinin Trabzonspor'a başkanlık gibi bir düşüncesinin olup olmadığı ile ilgili de şunları söyledi: Bence yapmaz. Bakanlık, belediye başkanlığı yapmaz. Herkes Şenol hocayla çalışmaz. Diğer hocalar gibi antrenmanı yardımcılarına yaptırmaz, kendisi yapar. Mesela eşi, çocuğu tesislere gitsin, der hemen hayrola niye geldin? İşini her şeyden ayrı tutar. Onun başarısız olması mucizedir.
KİMSE ONUN VELİAHTI OLAMAZ
Şenol hocanın veliahtı olarak kimseyi görmediğini dile getiren Zekeriya Güneş, "Şenol'un veliahtı olarak kimseyi görmüyorum. Kimse onun gibi çalışamaz. Asla torpili yoktur. Ona 'Takıma kardeşini alacağız' deseler, 'Ben karışmam' der" dedi.
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