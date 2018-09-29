"Şenol Güneş sezon sonu bırakır!" – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    " sezon sonu bırakır!"

    "<a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a> sezon sonu bırakır!"

    Şenol hocanın ağabeyi : Şenol’u taraftar tutuyor. Sezon sonu ’tan ayrılır. Milli takıma gidebilir ama Trabzon’a dönmez.

    Teknik Direktörü 'in ağabeyi , tecrübeli çalıştırıcının geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karadeniz Gazetesi'ne konuşan ağabey Güneş, "Şenol sezon sonuna kadar 'ta kalır. Seyirci tutuyor. Ama sezon sonunda ayrılır diye düşünüyorum. 'da aşırı istek olursa çalışabilir. 'a döneceğini sanmıyorum. Şahsi görüşüm de dönmemesi yönünde" yorumunu yaptı.

    TERİM PR'CI, ŞENOL HALKÇI
    ' mi daha iyi mi?' sorusuna da yanıt veren , " kendini iyi pazarlıyor. Bizim Şenol o işleri bilmez. İşte size en son yaşananlar. Fatih Terim'in doğum gününe gazeteler tam sayfa yer ayırırken, Şenol dünyanın en iyi teknik direktörleriyle bir araya geldi. Kibrit kutusu kadar yer verildi. Terim PR'cı, Şenol halkçı. Fatih Terim devletten çalışmadan para aldı. Şenol çalıştığı halde parasını alamadı" dedi.

    BAŞARISIZ OLMASI MUCİZEDİR!
    Kardeşinin 'a başkanlık gibi bir düşüncesinin olup olmadığı ile ilgili de şunları söyledi: Bence yapmaz. Bakanlık, belediye başkanlığı yapmaz. Herkes Şenol hocayla çalışmaz. Diğer hocalar gibi antrenmanı yardımcılarına yaptırmaz, kendisi yapar. Mesela eşi, çocuğu tesislere gitsin, der hemen hayrola niye geldin? İşini her şeyden ayrı tutar. Onun başarısız olması mucizedir.

    KİMSE ONUN VELİAHTI OLAMAZ
    Şenol hocanın veliahtı olarak kimseyi görmediğini dile getiren Zekeriya Güneş, "Şenol'un veliahtı olarak kimseyi görmüyorum. Kimse onun gibi çalışamaz. Asla torpili yoktur. Ona 'Takıma kardeşini alacağız' deseler, 'Ben karışmam' der" dedi.

    1. 29.9.2018
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