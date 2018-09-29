Rıdvan Dilmen'den Quaresma'ya övgü: Ronaldo yapamaz – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    'den Quaresma'ya övgü: Ronaldo yapamaz

    Rıdvan Dilmen'den Quaresma'ya övgü: Ronaldo yapamaz

    , 'ın 'u 2-0 yendiği mücadeleyi değerlendirdi.

    Fotomaç Gazetesi yazarı , Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan - mücadelesini yorumladı.

    İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satır başları:

    "Bu komik vuruş, çarpma ancak Vagner Love'a ait olabilir. Öldürücü koşusunu yaptı, kötü de vurmadı ama kaleci çıkardı. Sonra döndü, çarptı. Tecrübe golü değil bu. Bu sadece gol."

    "Quaresma'nın bu golünü Oğuz Çetin atabilirdi. Ümit Özat atabilirdi belki. Bu topu böyle atmak çok kolay değildir. Türkiye'de aktif oyunculardan böyle bir gol atan çıkmaz. Tam Quaresma vuruşu."

    "Ben mesela bu vuruşu yapamam. Quaresma'nın dışında bunu çok büyük oyuncular dahi yapamayabilir. Ronaldo yapamaz."

    "Babel bugün kendi kalitesinin altında kaldı. Sebebi ise Caner ve Adriano'nun olmayışı. Arkadan yardım gelmeyince demarke vaziyette kalamadı. Sürekli markaj altında."

    "Arkadaki oyuncuların öndeki oyunculara ne kadar ihtiyacı varsa, öndeki oyuncuların da arkadakilere ihtiyacı var. Bu maçın teknik olarak en kritik göze batan noktası buydu."

    1. 29.9.2018 21:18
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