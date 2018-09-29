Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Kara Kartal, maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Vager Love, 71. dakikada Quaresma kaydetti. Vagner Love'ın attığı golde asisti yapan isim de Quaresma oldu. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 14 yaparken Kayserispor ise 8 puanda kaldı.



Teknik direktör Şenol Güneş, Kayserispor mücadelesine geçen haftadan 3 değişiklik yaparak çıktı. Hafta boyunca merak edilen sol bekte kimin oynayacağı sorusunun cevabı Gary Medel oldu. Cezalı olan Caner Erkin ve sakat olan Adriano'nun yerine sol beke Şilili futbolcuyu koyan Şenol Güneş, stoper ikilisinde ise Pepe ve Vida'ya şans verdi. Tecrübeli teknik adam defans dörtlüsünü Gökhan Gönül, Pepe, Vida ve Medel'den oluşturdu.

Orta sahada Atiba'nın yanında Oğuzhan'ı görevlendiren Güneş'in hücumdaki sürprizi ise Vagner Love oldu. Bu sezon hiç şans vermediği Brezilyalı oyuncuyu Kayserispor karşısında ilk kez tercih eden Şenol Güneş, Ryan Babel'i de sol açıktaki yerine geri çekti. Siyah beyazlıların hücumdaki diğer oyuncuları ise Quaresma ve Ljajic oldu.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşısında geçen hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinin bitiminde kırmızı kart gören Caner Erkin ile iki haftadır sakat olan ve antrenmanlara çıkmayan Adriano'yu kullanamadı.



BEŞİKTAŞ'IN YABANCI ZİYARETÇİLERİ

Beşiktaş'ın Kayserispor maçını seyretmek üzere farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler de tribünlerdeki yerlerini aldı. Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang ile konsoloslar Liu Zengxian ve Cui Wei beraberindeki heyet ile karşılaşmayı seyretmek için Vodafone Park'a geldi. Bunun yanı sıra Medel forması giyen Şilili taraftarlar da tribünlerdeki yerlerini aldılar.

VAGNER LOVE 6 HAFTA SONRA SAHADA

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Vagner Love 6 haftalık aranın ardından sahalara döndü.

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın evinde Kayserispor'u ağırladığı müsabakada Vagner Love sahalara döndü. 6 haftadır ligde forma şansı bulamayan Love, siyah-beyazlıların Kayserispor karşısında ilk 11'de yer aldı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrılan Alvaro Negredo'dan sonra siyah-beyazlıların forvet hattında Mustafa Pektemek, Larin ve Love kalmıştı. Vagner Love son olarak ligin ilk haftasında Akhisarspor'a karşı forma giydi.



GÜVEN YALÇIN SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Güven Yalçın ilk kez resmi bir maçta Vodafone Park'a çıktı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Partizan ile deplasmanda oynanan maçta 89. dakikada oyuna giren 19 yaşındaki forvet oyuncusu, Kayserispor maçında da 88. dakikada Quaresma'nın yerine oyuna dahil oldu.



KALESİNİ GOLE KAPATTI

Beşiktaş bu sezon ilk kez bir lig maçında gol yemedi. Geride kalan 6 haftada oynadığı her maçta gol yiyen siyah-beyazlı ekipte Alman kaleci Loris Karius, bu karşılaşmada kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar 6 haftada kalesinde toplam 8 gol gördü.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam?

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Medel, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Ljajic, Babel, Love

Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Rotman, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Chery, Varela, Umut Bulut

Goller: Dk. 34 Vagner Love (Beşiktaş) Dk. 71 Quaresma (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Vagner Love kazandığı topu sağ kanatta hareketlenen Quaresma'ya aktardı. Ceza sahası sağ çaprazından Quaresma'nın çektiği şutta, Kayserispor kalecisi Lung üzerine gelen topun ağlarla buluşmasını engelledi.

29. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Varela meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı. Vida'nın karşıladığı top Kana Bıyık'ın önünde kalırken, bu futbolcunun sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Karius güçlükle kornere çeldi.

33. dakikada Quaresma'nın sol kanattan altıpas üzerine yaptığı ortaya Babel ve Vagner Love dokunamadı ve top auta çıktı.

34. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Quaresma'nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topta Vagner Love, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun yerden şutunu Lung çıkarmasına rağmen dönen topa düşerken bir kez daha dokunan Brezilyalı futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

40. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı korner atışında Gökhan Gönül topu kafayla arka direğe aşırdı. Vagner Love topa müsait pozisyonda dokunamadı.

46. dakikada Atila'nın pasında ceza sahasına giren Umut, topu arka tarafta bulunan Varela'ya yolladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

58. dakikada Lopes'in ceza sahasına doğru ortaladığı topla buluşan Chery'nin indirdiği meşin yuvarlağa sol çaprazdan Atila'nın şutu yandan auta çıktı.

71. dakikada Ljajic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Gönül'ün yerden vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Dönen topu önünde bulan Quaresma, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. 2-0