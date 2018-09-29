Beşiktaş, Kriz Ali'ye veda etti
Önceki gün geçirdiği kalp krizinin ardından 60 yaşında vefat eden Vodafone Park İdari İşler Şefi Derviş Ali Aktepe için tören düzenlendi.
Kriz Ali lakaplı Aktepe için Vodafone Park'ta düzenlenen törene Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican, Erdal Karacan, Candaş Tolga Işık, genel koordinatör Levent Çifter, kulüp çalışanları, merhumun ailesi, yakınları ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı.
Törende bir konuşma yapan başkan Fikret Orman çok üzgün olduğunu belirterek, "Beşiktaş büyük bir taraftarını ve kardeşini kaybetti. Bizler de yol arkadaşımızı kaybettik. Bu stadı yaparken burada yatıp kalktık. Allah gani gani rahmet eylesin, sevenlerine sabır versin. Hepimizin başı sağolsun." diye konuştu.
Törenin ardından Dikilitaş Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Aktepe'nin naaşı Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
- 29.9.2018 13:43
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ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
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Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı?
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Yorum
metinn2 bunlar nasil tv spor yorumcualri anlamak zoor yok efendim parmak ucu ile cekmis yok dokunma yapmsi ama o kadarda dokunulurmus yuuuuh
Beşiktaş, Kriz Ali'ye veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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