Beşiktaş, Kriz Ali'ye veda etti – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Beşiktaş, Kriz Ali'ye veda etti

    Beşiktaş, Kriz Ali'ye veda etti

    Önceki gün geçirdiği kalp krizinin ardından 60 yaşında vefat eden Vodafone Park İdari İşler Şefi Derviş Ali Aktepe için tören düzenlendi.

    Vefat eden Vodafone Park İdari İşler Şefi Derviş Ali Aktepe için Vodafone Park'ta tören düzenlendi

    Kriz Ali lakaplı Aktepe için Vodafone Park'ta düzenlenen törene Beşiktaş Kulübü Başkanı , yönetim kurulu üyeleri , Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican, Erdal Karacan, Candaş Tolga Işık, genel koordinatör Levent Çifter, kulüp çalışanları, merhumun ailesi, yakınları ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı.

    Törende bir konuşma yapan başkan Fikret Orman çok üzgün olduğunu belirterek, "Beşiktaş büyük bir taraftarını ve kardeşini kaybetti. Bizler de yol arkadaşımızı kaybettik. Bu stadı yaparken burada yatıp kalktık. Allah gani gani rahmet eylesin, sevenlerine sabır versin. Hepimizin başı sağolsun." diye konuştu.

    Törenin ardından Dikilitaş Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Aktepe'nin naaşı Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

    1. 29.9.2018 13:43
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