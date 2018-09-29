Babel'den zemin tepkisi – Fotomaç – 29 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Eylül 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Babel'den zemin tepkisi

    Babel'den zemin tepkisi

    Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel, mücadelesi sonrasında kramponlarının fotoğrafını paylaştı ve saha zemini için tepki gösterdi.

    Süper Lig'in 7. haftasında , Vodafone Park'ta 'u konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı. Maç sonrasında Beşiktaşlı oyuncu Ryan Babel saha zemini için tepki gösterdi.

    Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hollandalı oyuncu "Geçen iki sezondaki zemini özledim." ifadelerini kullandı. İşte Babel'in o paylaşımı:

    1. 29.9.2018 23:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Babel'den zemin tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN