Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic, Sırbistan'ın UEFA Uluslar C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Eski Beşiktaşlı Tosic ise listede yer almadı. Sırbistan 11 Ekim'de Karadağ'a, 14 Ekim'de ise Romanya'ya konuk olacak.