Adem Ljajic’e milli davet – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    ’e milli davet

    <a href="/index/adem-ljajic?id=2519ce00-a243-4703-be9b-dfc0179f796a" class="" rel="tag">Adem Ljajic</a>’e milli davet

    forması giyen , 'ın Uluslar C Ligi 4. Grup'ta ve ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

    forması giyen , 'ın Uluslar C Ligi 4. Grup'ta ve ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi. Eski Beşiktaşlı Tosic ise listede yer almadı. 11 Ekim'de 'a, 14 Ekim'de ise 'ya konuk olacak.

    1. 29.9.2018
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