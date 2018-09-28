Tuncel Kurtiz unutulmadı – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
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    unutulmadı

    Tuncel Kurtiz unutulmadı
    , sosyal medya hesabından 5 yıl önce hayatını kaybeden efsane oyuncu için bir mesaj yayınladı. Özellikle Ezel dizisindeki 'Ramiz Dayı' karakteriyle gönüllerde taht kuran usta isim için "Büyük usta Tuncel Kurtiz'i aramızdan ayrılışının 5. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
    1. 28.9.2018
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