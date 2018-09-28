Ryan Babel yeniden doğdu! – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
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    yeniden doğdu!

    <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a> yeniden doğdu!

    formasıyla bu sezon 11 maçta 885 dakika forma giyen , takımı sırtlıyor.

    Hollandalı yıldız, 'de 6 karşılaşmada 4, Avrupa Ligi'nde 5 müsabakada 2 kez fileleri sarsarak 6 gole ulaştı. Sezon başında ekibi Flamengo'nun talip olduğu Babel, gelen teklifi reddederek macerasına devam etmişti. 'da yıldızlaştıktan sonra , Al-Ain ve Deportivo gibi kulüplerde oynayan Babel, Ocak 2017'de geldiği 'ta adeta küllerinden doğdu.
    1. 28.9.2018
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