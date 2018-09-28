Oyun boyu kısalacak
Süper Lig'de birçok istatistikte zirvede yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in canını bir gelişme sıkıyor...
KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI
Kayseri maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Teknik direktör Güneş'in orta saha oyuncularına özellikle direktifler verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar maçın son çalışmasını bugün yaparak kampa girecek.
- 28.9.2018
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FIFA sıralamasında zirvede iki ülke
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
Tarafkartal Futbolda başarı şart oldu! Birbirimizi yemeyi bırakıp kulüp ve milli maçlarda birlik ve yardımlaşma zamandır! Şimdi tam zamanı!
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Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 6
Yorum
metinn madem ki öyle muthis eksikleri varmis o zaman turkiye yi bastan yarisa sokmayacaktiniz dogru ve adil olan budur gerisi laf yemezler gözumm
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