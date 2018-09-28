Oyun boyu kısalacak – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Oyun boyu kısalacak

    Oyun boyu kısalacak

    'de birçok istatistikte zirvede yer alan 'ta 'in canını bir gelişme sıkıyor...

    Siyah-beyazlılar ligde 6 hafta sonunda ceza alanına top atmada (yüzde 52.8), ceza sahasında topla oynamada (yüzde 26.2), toplam şutta (yüzde 16.3), isabetli şutta (yüzde 6.8) ve savunma mesafesinde (yüzde 45.5) ligin en iyi istatistiklerine sahip takım. Güneş bu performanstan memnun fakat rahatsız olduğu konu, oyunun 57.6 metrede oynanması. Başarılı çalıştırıcı oyun boyunun uzun olmasının takımı yorduğunu, rakibi rahatlattığını ve kolay pozisyon verildiğini düşünüyor. Güneş, defans oyuncularının orta sahadaki futbolcularla iletişim kurarak birbirlerine yakın oynamalarını dile getiriyor.

    KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI
    maçının hazırlıklarını sürdüren 'ta taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Güneş'in orta saha oyuncularına özellikle direktifler verdiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar maçın son çalışmasını bugün yaparak kampa girecek.

    1. 28.9.2018
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