Malmö mağlup oldu – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    mağlup oldu

    <a href="/index/malmo?id=146ccf79-c98b-4cdf-940a-de62736e3956" class="" rel="tag">Malmö</a> mağlup oldu
    'ın Avrupa Ligi I grubunda 4 Ekim'de karşılaşacağı , Ligi'nde deplasmanda ile maç yaptı. 18'de 'in golüyle geri düşen , 29'da Antonsson'un penaltısıyla eşitledi. 31'de penaltıdan 2-1, 90'da Dagerstal 3-1 yaptı. Malmö 23. haftada 6. yenilgisini aldı.
    1. 28.9.2018
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