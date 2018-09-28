Hakem Yaşar Kemal Uğurlu oldu – Fotomaç – 28 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Eylül 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Hakem oldu

    Hakem Yaşar Kemal Uğurlu oldu

    -Kayseri maçının hakemi belli oldu.

    Yarın 19.00'da Vodafone Park'taki müsabakayı yönetecek. Siyah-beyazlılar, Uğurlu yönetiminde daha önce 6 maça çıktı. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Uğurlu, 'a 14 sarı kart gösterirken, rakip takımlara 14 sarı ve 1 kırmızı kart çıkardı.
    1. 28.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hakem Yaşar Kemal Uğurlu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN