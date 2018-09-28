Demba Ba’dan milli veda – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    ’dan milli veda

    Demba Ba’dan milli veda
    basınının iddiasına göre; 'ın eski yıldızı milli takım kariyerini sonlandırdı. 33 yaşındaki Senegalli golcü, en son 28 Mart 2015'te Gana karşısında forma giydiğini ve artık milli davet alacağına inanmadığını açıkladı. Ba, Senegal ile 15 maça çıkıp 2 gol atmış, 1 asist yapmıştı.
    1. 28.9.2018
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