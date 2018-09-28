Caner Erkin mahkemeye çıktı – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    mahkemeye çıktı

    Caner Erkin mahkemeye çıktı

    'de geçen sezon yapılan Beşiktaş-Başakşehir maçında hakem 'a küfür ettiği iddiasıyla yargılanan hâkim karşısına çıktı.

    Küfür ettiği iddialarını reddeden 29 yaşındaki futbolcu, "Ben küfür etmedim. Ayrıca maçtan sonra hakemle görüştük. Aramızda sorun yok" ifadesini verdi. Duruşmaya tanık olarak çağırılan takım arkadaşı ise mahkemeye gelmeyince hakkında zorla getirilme kararı çıktı. Duruşma başka bir tarihe ertelendi. Adliyeden ayrılan , hiçbir demeç vermeden arabasına bindi.

    1. 28.9.2018
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