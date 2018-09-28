Adem Ljajic'e milli davet
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    'e milli davet

    Adem Ljajic'e milli davet

    'ta forma giyen Sırp futbolcu , ülkesinin Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

    'ın 'nın Torino takımından kiralık olarak kadrosunda kattığı yıldız futbolcu 'e sevindirici haber ülkesinden geldi. Sırbistan Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Romanya maçlarının 24 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Bu kadroda siyah-beyazlıların Sırp futbolcusu Ljajic de yer aldı.


    Sırbistan, 11 Ekim'de Karadağ'a, 14 Ekim'de ise Romanya'ya konuk olacak.

    1. 28.9.2018 15:49
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