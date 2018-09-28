Adem Ljajic'e milli davet
Beşiktaş'ta forma giyen Sırp futbolcu Adem Ljajic, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Romanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.
Beşiktaş'ın İtalya'nın Torino takımından kiralık olarak kadrosunda kattığı yıldız futbolcu Adem Ljajic'e sevindirici haber ülkesinden geldi. Sırbistan Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 4. Grup'ta Karadağ ve Romanya maçlarının 24 kişilik aday kadrosunu açıkladı. Bu kadroda siyah-beyazlıların Sırp futbolcusu Ljajic de yer aldı.
Sırbistan, 11 Ekim'de Karadağ'a, 14 Ekim'de ise Romanya'ya konuk olacak.
- 28.9.2018 15:49
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Adis Jahovic, Göztepe ve Beşiktaş maçlarını kaçıracak
Toplam 2
Yorum
isyan adını değiştirsin yusuf yusuf koysun
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Trabzonspor ile Kasımpaşa 19. randevuda
Toplam 1
Yorum
maho Kasım paşa maçından sonra yolcu var benden söylemesi bu hocayla bu iş olmaz hocası takım çıksa trabzon kazanır.
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 3
Yorum
BİRİSİ ALPER VE OZAN İLE TAKILMAYA BAŞLAMIŞTIR.
Adem Ljajic'e milli davet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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