"Önemli olan dostluk" – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    " olan dostluk"

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    , ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti. İkili, F.Bahçe derbisi için bu yorumu yaptı.

    Başkanı , ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret etti. Pakdemirli ve Orman, son F.Bahçe- derbisini değerlendirdi. Taraftarları ayrı olsa da spor kulüplerinin ülkeye hizmet için var olduklarının altını çizen Pakdemirli, "F.Bahçe de Beşiktaş da çok iyi takım. Beşiktaş özellikle her F.Bahçeliye, her G.Saraylıya aynı uzaklıkta. Herkesin sempatiyle karşıladığı bir takım. Bir gün F.Bahçe, bir gün Beşiktaş kazanır, olan dostlukların devamı" ifadelerini kullandı. Orman da derbiyle ilgili "Güzel bir maç oldu" nitelemesinde bulunup şunları kaydetti: "Ben galip gelmek isterdim, hiç olmazsa beraberlikle bitti. Bu spor netice itibarıyla. Medeni bir şekilde maç yaptık. Dostane bir maç olduğu için mutluyum."

    1. 27.9.2018
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