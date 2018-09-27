"Önemli olan dostluk"
Fikret Orman, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti. İkili, F.Bahçe derbisi için bu yorumu yaptı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret etti. Pakdemirli ve Orman, son F.Bahçe- Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Taraftarları ayrı olsa da spor kulüplerinin ülkeye hizmet için var olduklarının altını çizen Pakdemirli, "F.Bahçe de Beşiktaş da çok iyi takım. Beşiktaş özellikle her F.Bahçeliye, her G.Saraylıya aynı uzaklıkta. Herkesin sempatiyle karşıladığı bir takım. Bir gün F.Bahçe, bir gün Beşiktaş kazanır, önemli olan dostlukların devamı" ifadelerini kullandı. Orman da derbiyle ilgili "Güzel bir maç oldu" nitelemesinde bulunup şunları kaydetti: "Ben galip gelmek isterdim, hiç olmazsa beraberlikle bitti. Bu spor netice itibarıyla. Medeni bir şekilde maç yaptık. Dostane bir maç olduğu için mutluyum."
- 27.9.2018
-
Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
-
Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
-
‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
"Önemli olan dostluk" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.