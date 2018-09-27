Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret etti. Pakdemirli ve Orman, son F.Bahçe- Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Taraftarları ayrı olsa da spor kulüplerinin ülkeye hizmet için var olduklarının altını çizen Pakdemirli, "F.Bahçe de Beşiktaş da çok iyi takım. Beşiktaş özellikle her F.Bahçeliye, her G.Saraylıya aynı uzaklıkta. Herkesin sempatiyle karşıladığı bir takım. Bir gün F.Bahçe, bir gün Beşiktaş kazanır, önemli olan dostlukların devamı" ifadelerini kullandı. Orman da derbiyle ilgili "Güzel bir maç oldu" nitelemesinde bulunup şunları kaydetti: "Ben galip gelmek isterdim, hiç olmazsa beraberlikle bitti. Bu spor netice itibarıyla. Medeni bir şekilde maç yaptık. Dostane bir maç olduğu için mutluyum."