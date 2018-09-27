Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, müsabaka sırasında hakem Mete Kalkavan'a küfrettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada savunma yaptı. Mahkeme, tanık olarak çağrılmasına rağmen duruşmaya katılmayan Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan hakkında zorla getirme kararı çıkardı

Geçen yıl oynanan Beşiktaş- Medipol Başakşehir maçında kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a küfrettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, duruşmada savunma yaptı.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Caner Erkin ve avukatları katıldı.





'ARAMIZDA BİR PROBLEM OLMADI'

Duruşmanın başlamasıyla birlikte hakim, bir önceki celsede tanık olarak çağrılmasına karar verdiği Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan'ın duruşmaya gelmediğini tutanağa geçirtti.

Kimlik tespiti yapılan Caner Erkin, hakkındaki suçlamaları reddetti. Küfür ettiği iddiasını kabul etmeyen Erkin savunmasında, "Maçtan sonra hakem Mete Kalkavan'la soyunma odasında görüştük. Aramızda herhangi bir problem olmadı. Beraatimi istiyorum" dedi.





TOLGAY ARSLAN HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme, tanık Tolgay Arslan hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapmak istemediğini söyleyen Erkin, avukatlarıyla birlikte adliyeden ayrıldı.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 23 Ekim 2017'de Medipol Başakşehir ile yaptığı maçın son dakikalarında, kendisine sarı kart gösteren hakem Mete Kalkavan'a küfrettiği iddia edilen Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Caner Erkin'in "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" suçundan, 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Soruşturma sırasında savcılığa ifade veren Caner Erkin, hakkındaki suçlamayı reddederek, Kalkavan'a küfretmediğini söylemişti.