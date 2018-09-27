Genç Alpay ameliyat oldu

Fenerbahçe ile oynanan 21 Yaş Altı Ligi maçında sakatlanan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Alpay Çelebi ameliyat edildi. Yapılan açıklamada, "Genç futbolcumuz Alpay, sağlık kurulu başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi" denildi. Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve ön çapraz bağ tedavisi uygulandığı bildirildi.