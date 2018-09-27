Genç Alpay ameliyat oldu – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Genç Alpay ameliyat oldu

    Genç Alpay ameliyat oldu

    ile oynanan Altı Ligi maçında sakatlanan 'ın genç futbolcusu ameliyat edildi.

    ile oynanan Altı Ligi maçında sakatlanan 'ın genç futbolcusu ameliyat edildi. Yapılan açıklamada, "Genç futbolcumuz Alpay, sağlık kurulu başkanımız Dr. Sarper Çetinkaya tarafından ameliyat edildi" denildi. Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve ön çapraz bağ tedavisi uygulandığı bildirildi.

    1. 27.9.2018
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