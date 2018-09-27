Dış sahada eski tadı yok

Kartal, geçen sezondan bu yana dış sahadaki düşüşünü sürdürüyor. Güneş yönetiminde elde edilen şampiyonluklarda deplasmandaki başarılı performansıyla dikkati çeken Beşiktaş, son 2 sezonda bu başarının uzağında kaldı. İlk 2 sezonda 34 deplasman maçında 32 puan yitiren takım, son 2 sezondaki 20 dış saha maçında şimdiden 29 puana ulaştı. Beşiktaş, geçen sezondan bu yana ligdeki son 14 dış saha maçında 21 puan kayıp yaşadı.