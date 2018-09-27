Dış sahada eski tadı yok – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Dış sahada eski tadı yok

    Dış sahada eski tadı yok

    , geçen sezondan bu yana dış sahadaki düşüşünü sürdürüyor.

    , geçen sezondan bu yana dış sahadaki düşüşünü sürdürüyor. Güneş yönetiminde elde edilen şampiyonluklarda deplasmandaki başarılı performansıyla dikkati çeken , son 2 sezonda bu başarının uzağında kaldı. İlk 2 sezonda 34 deplasman maçında 32 puan yitiren takım, son 2 sezondaki 20 dış saha maçında şimdiden 29 puana ulaştı. Beşiktaş, geçen sezondan bu yana ligdeki son 14 dış saha maçında 21 puan kayıp yaşadı.

    1. 27.9.2018
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