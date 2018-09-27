Dış sahada eski tadı yok
Kartal, geçen sezondan bu yana dış sahadaki düşüşünü sürdürüyor.
Kartal, geçen sezondan bu yana dış sahadaki düşüşünü sürdürüyor. Güneş yönetiminde elde edilen şampiyonluklarda deplasmandaki başarılı performansıyla dikkati çeken Beşiktaş, son 2 sezonda bu başarının uzağında kaldı. İlk 2 sezonda 34 deplasman maçında 32 puan yitiren takım, son 2 sezondaki 20 dış saha maçında şimdiden 29 puana ulaştı. Beşiktaş, geçen sezondan bu yana ligdeki son 14 dış saha maçında 21 puan kayıp yaşadı.
- 27.9.2018
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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