Güneş, idman sırasında Caner ile özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli sol beke uzun süre uyarılarda bulunan usta hoca, daha sonra idmana geri döndü. Caner'le Güneş arasında Fener maçı sonrası kısa bir tartışma yaşanmıştı.