Caner’le özel görüşme – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    ’le özel görüşme

    <a href="/index/caner?id=6d079564-2989-489c-ba39-e4423064d231" class="" rel="tag">Caner</a>’le özel görüşme

    , idman sırasında ile özel bir görüşme yaptı.

    , idman sırasında ile özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli sol beke uzun süre uyarılarda bulunan usta hoca, daha sonra idmana geri döndü. 'le arasında Fener maçı sonrası kısa bir tartışma yaşanmıştı.

    1. 27.9.2018
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