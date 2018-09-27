Beşiktaş zaten çıkar – Fotomaç – 27 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Eylül 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    zaten çıkar

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> zaten çıkar

    'ın grup 2. maçında karşılaşacağı Malmö'de tecrübeli forveti , tur atlama şanslarını değerlendirdi.

    'ın grup 2. maçında karşılaşacağı Malmö'de tecrübeli forveti , tur atlama şanslarını değerlendirdi. 27 yaşındaki forvet, "'ın gruptan çıkacağı kesin. standardının üstünde bir ekip. İkincilik için Genk ile çekişiriz" dedi. Antonsson, 4 Ekim'deki maça 3 puan için çıkacaklarını da sözlerine ekledi.

    1. 27.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    zaten çıkar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN