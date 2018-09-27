Beşiktaş'ın Avrupa Ligi grup 2. maçında karşılaşacağı Malmö'de tecrübeli forveti Marcus Antonsson, tur atlama şanslarını değerlendirdi. 27 yaşındaki forvet, "Beşiktaş'ın gruptan çıkacağı kesin. Avrupa Ligi standardının üstünde bir ekip. İkincilik için Genk ile çekişiriz" dedi. Antonsson, 4 Ekim'deki maça 3 puan için çıkacaklarını da sözlerine ekledi.