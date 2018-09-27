Beşiktaş zaten çıkar
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi grup 2. maçında karşılaşacağı Malmö'de tecrübeli forveti Marcus Antonsson, tur atlama şanslarını değerlendirdi.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi grup 2. maçında karşılaşacağı Malmö'de tecrübeli forveti Marcus Antonsson, tur atlama şanslarını değerlendirdi. 27 yaşındaki forvet, "Beşiktaş'ın gruptan çıkacağı kesin. Avrupa Ligi standardının üstünde bir ekip. İkincilik için Genk ile çekişiriz" dedi. Antonsson, 4 Ekim'deki maça 3 puan için çıkacaklarını da sözlerine ekledi.
- 27.9.2018
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
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