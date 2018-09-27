Son olarak Fenerbahçe'ye attığı golle UEFA'nın da dikkatini çeken Babel, Hollanda Milli Takımı'na tekrar çağırıldı. Portakalların dün açıklanan kadrosunda 32 yaşındaki oyuncu da yer aldı. Babel son olarak, Uluslar Ligi'ndeki Fransa maçında (2-1) takımının tek golünü atmıştı.