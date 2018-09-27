Babel yine milli takımda – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    yine milli takımda

    <a href="/index/babel?id=495501de-6a50-41a6-bf3e-d0f6b0f554bd" class="" rel="tag">Babel</a> yine milli takımda

    Son olarak 'ye attığı golle 'nın da dikkatini çeken , Milli Takımı'na tekrar çağırıldı.

    Son olarak 'ye attığı golle 'nın da dikkatini çeken , Milli Takımı'na tekrar çağırıldı. Portakalların dün açıklanan kadrosunda 32 yaşındaki oyuncu da yer aldı. son olarak, Uluslar Ligi'ndeki maçında (2-1) takımının tek golünü atmıştı.

    1. 27.9.2018
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