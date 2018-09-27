'Asist'an değil profesör! – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    'Asist'an değil profesör!

    'Asist'an değil profesör!

    Dün 36 yaşına giren Quaresma, 2015-16 sezonundan bu yana 128 maçta 41 asistle takımın en çok gol pası veren ismi oldu

    Bu sezon sahaya çıktığı 9 maçta 1 gol, 7 asistlik performans sergileyen , takıma olan katkısını bir kez daha ispatladı. , siyah-beyazlı formayı giymeye başladığı ikinci döneminden itibaren (2015- 16 sezonu) resmi maçlarda takımın en çok asist yapan ismi oldu. Bu dönemde 128 karşılaşmada görev yapan tecrübeli futbolcu toplam 41 gol pası verdi. Bu asistlerin 30'unu ligde, 5'ini Şampiyonlar Ligi, 6'sını da Avrupa Ligi maçlarında yaptı. 109 maça 11'de başlayan 'nin 17 de golü bulunuyor. Öte yandan dün 36 yaşına girdi. sosyal medyadan "İyi ki doğdun Quaresma... Nice mutlu yıllara" paylaşımı yaparken, ve eski takımlarından da 'yi unutmadı. "Mutlu yıllar" başlığı altında oyuncunun ve Portekiz 'ndaki gol sevinçleri görselini paylaştı. da aynı şekilde kutlama yaptı.

    1. 27.9.2018
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