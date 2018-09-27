Arabistan’dan Bilic’e teklif

Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'e Suudi Arabistan'ın en zengin ve en eski kulüplerinden Al Ittihad teklifte bulundu. Ancak Arap kulübünün gündeminde aynı zamanda Jiangsu takımından Cosmin Olaroiu da yer alıyor. Ittihad, önümüzdeki günlerde iki isim arasında karar verecek.