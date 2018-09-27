Arabistan’dan Bilic’e teklif – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Arabistan’dan Bilic’e teklif

    Arabistan’dan Bilic’e teklif

    'ın eski hocası 'e 'ın en zengin ve en eski kulüplerinden teklifte bulundu.

    'ın eski hocası 'e 'ın en zengin ve en eski kulüplerinden teklifte bulundu. Ancak Arap kulübünün gündeminde aynı zamanda Jiangsu takımından Cosmin Olaroiu da yer alıyor. Ittihad, önümüzdeki günlerde iki isim arasında karar verecek.

    1. 27.9.2018
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