Arabistan’dan Bilic’e teklif
Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'e Suudi Arabistan'ın en zengin ve en eski kulüplerinden Al Ittihad teklifte bulundu.
Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'e Suudi Arabistan'ın en zengin ve en eski kulüplerinden Al Ittihad teklifte bulundu. Ancak Arap kulübünün gündeminde aynı zamanda Jiangsu takımından Cosmin Olaroiu da yer alıyor. Ittihad, önümüzdeki günlerde iki isim arasında karar verecek.
- 27.9.2018
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
Arabistan’dan Bilic’e teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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