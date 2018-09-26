UEFA’dan Ryan Babel paylaşımı – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    ’dan paylaşımı

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>’dan <a href="/index/ryan-babel?id=3f254ab9-9ec6-4ef6-a53f-f48a1f5edb3d" class="" rel="tag">Ryan Babel</a> paylaşımı

    Attığı golde F.Bahçe ağlarını 110 km'lik bir hızla havalandıran Babel'in performansı 'nın da gündemine geldi.

    , sosyal medya hesabından Hollandalı yıldızın, milli takım ve 'ta attığı gol rakamlarını sevinç fotoğrafları ile paylaştı. Emoji olarak alev işareti konulması dikkat çekti.



    EN POPÜLER GOL
    Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden 'in altıncı haftasında atılan 18 gol, 335 bin kez izlendi. Haftanın en popüler golü ise 'ın yıldızı 'den geldi. Derbide siyahbeyazlıları 1-0 öne geçiren gol, 70 bin kez takip edildi.
    1. 26.9.2018
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