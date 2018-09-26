UEFA’dan Ryan Babel paylaşımı
Attığı golde F.Bahçe ağlarını 110 km'lik bir hızla havalandıran Babel'in performansı UEFA'nın da gündemine geldi.
EN POPÜLER GOL
Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden Spor Toto Süper Lig'in altıncı haftasında atılan 18 gol, 335 bin kez izlendi. Haftanın en popüler golü ise Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel'den geldi. Derbide siyahbeyazlıları 1-0 öne geçiren gol, 70 bin kez takip edildi.
- 26.9.2018
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 7
Yorum
erol rodelega koy korkma.müthiş idare eder
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Schalke 04, beşinci haftayı da puansız kapattı
Toplam 1
Yorum
Berlin Hep bu kadar bal şu cinconda nasıl olur diyor diğerleri. Genelde böyle formsuz dökük takımlar geliyor. Ülke için iyi. Umarım degerlendirir.
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Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan: "Buraya kazanmak için gelmiştik"
Toplam 5
Yorum
santraforvet Tolgay kendini hiç geliştiremeyen aksine Oğuzhan gibi geriye giden bir oyuncu malesef Çok kötü oynuyorlar kaleye bir şutu yok golü düşünmüyo
UEFA’dan Ryan Babel paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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